Американський виробник ліків Merck оприлюднив попередні результати досліджень дієвості експериментального противірусного лікування препаратом Молнупіравір. І результати досить непогані.

Молнупіравір розробили фахівці з Merck спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics. У дослідженні препарату взяли участь понад 200 людей.

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Як проводилось дослідження

Оскільки це попереднє дослідження, у ньому взяли участь близько госпіталізованих 200 пацієнтів.

Учасників розділили на 2 групи.

Одним давали Молнупіравір, а іншим – плацебо.

Молнупіравір – препарат Це противірусний препарат, який приймається перорально. Принцип дії заснований на пошкодженні вірусу при його реплікації.

Результати експерименту

У групі хворих, які отримували Молнупіравір, зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу у порівнянні з тими пацієнтами, які вживали несправжні ліки.

Провідний дослідник та професор Медичної школи Університету Північної Кароліни доктор Вільям Фішер зауважив, що висновки експерименту є перспективними. Але для встановлення ефективності препарату необхідно провести ширші дослідження.