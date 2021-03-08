Експериментальні ліки проти COVID-19 знизили рівень заразності вірусу
Американський виробник ліків Merck оприлюднив попередні результати досліджень дієвості експериментального противірусного лікування препаратом Молнупіравір. І результати досить непогані.
Джерело:USA Today
Молнупіравір розробили фахівці з Merck спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics. У дослідженні препарату взяли участь понад 200 людей.
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Як проводилось дослідження
- Оскільки це попереднє дослідження, у ньому взяли участь близько госпіталізованих 200 пацієнтів.
- Учасників розділили на 2 групи.
- Одним давали Молнупіравір, а іншим – плацебо.
Молнупіравір – препарат
Результати експерименту
У групі хворих, які отримували Молнупіравір, зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу у порівнянні з тими пацієнтами, які вживали несправжні ліки.
Провідний дослідник та професор Медичної школи Університету Північної Кароліни доктор Вільям Фішер зауважив, що висновки експерименту є перспективними. Але для встановлення ефективності препарату необхідно провести ширші дослідження.
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