Експериментальний, але ефективний препарат зупиняє хворобу Паркінсона: важливе відкриття

Вчені відкрили важливий регулятор хвороби Паркінсона. Вони створили ескпериментальний препарат, який його пригнічує і не дозволяє розвиватись недузі.

Науковці продемонстрували, що його пригнічення за допомогою нового препарату захищає нейрони від ушкоджень і тим самим уповільнює прогресування хвороби.

Читайте також Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Спершу знайшли регулятор хвороби

Команда визначила комбінацію білків, дисбаланс яких може призводити до нейродегенерації. Білок Nrf2 активує експресію 250 генів, які відіграють важливу роль у захисті нейронів від запалення та окислювального стресу. Білок Bach1, навпаки, – запобігає активації цих генів.

Вчені зробили аналіз зразків тканини мозку померлих від хвороби Паркінсона пацієнтів. Він показав, що у них були підвищені рівні Bach1.

Потім фахівці провели експерименти на моделях мишей і видалили у них Bach1. Це призвело до часткового захисту дофамінових нейронів.

Один білок може впливати на безліч генів

Подальші спостереження показали, що Bach1 не лише пригнічує експресію генів, які контролює Nrf2, а й регулює експресію багатьох інших генів.

Тому пригнічення Bach1 дасть додаткові терапевтичні переваги в порівнянні з простою активацією Nrf2,

– пояснили автори.

Що відомо про експериментальний препарат

Саме такий експериментальний препарат на основі нових знань вони розробили у співпраці з компанією vTV Therapeutics. На моделях мишей новий препарат показав свою ефективність – у гризунів помітили зниження симптомів коштом активації антиоксидантних генів і придушення тих, які сприяють запаленню.

Цілком ймовірно, що окрім хвороби Паркінсона нова стратегія виявиться ефективною і для інших невиліковних нейродегенеративних захворювань. Подальші дослідження повинні показати, чи мають нові ліки потенціал для інших нейродегенеративних захворювань.

До теми Коронавірус й інші віруси можуть провокувати Альцгеймера: нові дані

Тим часом вчені з Університету Раша представили перші назальні ліки, що уповільнюють прогресування хвороби Паркінсона. Їхня терапія ефективно бореться з нейрозапаленням і також призводить до поліпшення симптомів.

Що відомо про хворобу Паркінсона Однак діагностувати Паркінсона на ранніх стадіях – важко, адже не існує аналізів крові або візуальних тестів, які можуть допомогти підтвердити діагноз.



Важливо розуміти, що хвороба Паркінсона не є смертельною. Як і у випадку з хворобою Альцгеймера, небезпеку для життя становить не сама хвороба, а різноманітні ускладнення, які виникають у побутовому житті та супроводжуючі захворювання.



Наразі не існує лікування цієї хвороби, проте лікарі використовують фармакотерапію, хірургічне втручання, фізичні вправи, реабілітаційні заходи та психологічну консультацію задля усунення або полегшення симптомів.



Якісно підібрана терапія здатна не лише усунути симптоми хвороби Паркінсона, а й покращити якість життя хворих.

Перші симптоми хвороби:

тремор;

сповільнена рухова активність;

обмежені рухи.

Особливості симптоматики при хворобі Паркінсона: