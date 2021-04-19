Згідно з новим дослідженням, експериментальний противірусний препарат може значно знизити інфекційне навантаження SARS-CoV-2. Відповідно і шкоду, який вірус може завдати легеням.

Вчені з Національного інституту здоров'я США (NIH) і Університету Плімута виявили, що препарат MK-4482, який спершу розробили для лікування грипу, ефективний проти зараження коронавірусом.

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Дослідники заявили, що лікування за допомогою MK-4482 потенційно може знизити схильність до високого ризику інфікування SARS-CoV-2. Також препарат може використовуватися для лікування підтвердженого COVID-19 окремо чи в поєднанні з іншими агентами.

Поки що клінічні випробування на людях лише тривають. Тож поки що вчені можуть похизуватися результатами досліджень на тваринах.

У тогорічному дослідженні взяли участь 3 групи хом'яків:

одним давали MK-4482 до інфікування вірусом, другим давали препарат безпосередньо після інфікування, а третю, контрольну групу, вчені ніяк не лікували.

Впродовж трьох днів кожні 12 годин вчені перорально вводили першим двом групам гризунів MK-4482.

Результати дослідження

В легенях тварин з експериментальних груп у підсумку виявилось в 100 разів менше інфекційного вірусу, ніж у хом'яків з контрольної групи. Також у тих у піддослідних, яким давали препарат, були менше пошкоджені легені.

Але є одне але. Вчені кажуть, що препарат діє за 12 годин до або через 12 годин після інфікування вірусом. Що важко передбачити у реальному житті.