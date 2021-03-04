Можуть ввести через кілька тижнів, – експертка ЮНІСЕФ про локдаун в Україні
В Україні через зростання захворюваності на коронавірус можуть ще раз ввести локдаун. Це посилення карантинних обмежень стане для країни третім за час пандемії.
Джерело:24 канал
Якщо епідемічна ситуація не покращиться, то локдаун запровадять вже за декілька тижнів. Про це у ефірі одного з телеканалів заявила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.
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Я думаю, ми говоримо про декілька тижнів. Нас це торкнеться, цілком можливий третій локдаун,
– сказала інфекціоністка.
Від локдауну врятує вакцинація
Медексперт впевнена, що Україну від чергового локдауну може врятувати вакцинація від COVID-19. За її словами, для цього необхідно, щоб щеплення вже зараз починали робити всі, у кого є можливість.
Катерина Булавінова закликала лікарів і військовослужбовців не відмовлятися від вакцини, бо препарат ефективний та безпечний.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.
- Першими від коронавірусу щепили медиків.
- Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
До слова В Україні вперше за довгий час виявили понад 10 тисяч хворих на коронавірус за добу
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