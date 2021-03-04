Можуть ввести через кілька тижнів, – експертка ЮНІСЕФ про локдаун в Україні

В Україні через зростання захворюваності на коронавірус можуть ще раз ввести локдаун. Це посилення карантинних обмежень стане для країни третім за час пандемії.

Якщо епідемічна ситуація не покращиться, то локдаун запровадять вже за декілька тижнів. Про це у ефірі одного з телеканалів заявила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

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Я думаю, ми говоримо про декілька тижнів. Нас це торкнеться, цілком можливий третій локдаун,

– сказала інфекціоністка.

Від локдауну врятує вакцинація

Медексперт впевнена, що Україну від чергового локдауну може врятувати вакцинація від COVID-19. За її словами, для цього необхідно, щоб щеплення вже зараз починали робити всі, у кого є можливість.

Катерина Булавінова закликала лікарів і військовослужбовців не відмовлятися від вакцини, бо препарат ефективний та безпечний.

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні з 24 лютого знову запровадили адаптивний карантин . Уся країна перебуває у жовтій зоні.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

До слова В Україні вперше за довгий час виявили понад 10 тисяч хворих на коронавірус за добу