У сафарі-парку Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, на COVID-19 захворіли горили. Це перший відомий випадок зараження коронавірусом приматів поза межами лабораторних досліджень.

Експерти з дикої природи стурбовані. Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи, чисельність горил за останні 20 років скоротилася більш ніж на 60% через браконьєрство і хвороби. Про це повідомляє The Associated Press.

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Співробітники зоопарку відібрали зразки фекалій мавп на дослідження 6 січня. Все тому, що 2 примати почали кашляти. 11 січня лабораторії національних ветеринарних служб Міністерства сільського господарства США повідомили про позитивні результати тестів.

Працівники сафарі-парку вважають, що коронавірусом інфікувалися 8 горил. Примати могли заразитися від співробітника з безсимптомним перебігом хвороби.

У повідомленні зазначається, що чоловік дотримувався протиепідеміологічних заходів і працював у масці.

Нині за горилами доглядають ветеринари. Їм дають вітаміни, рідину та їжу.

Якщо не брати до уваги закладеність у носі та кашель, у горил все добре,

– виконавча директорка сафарі-парку Ліза Петерсон.

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