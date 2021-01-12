Експерти стурбовані: у зоопарку США коронавірусом заразилися горили
У сафарі-парку Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, на COVID-19 захворіли горили. Це перший відомий випадок зараження коронавірусом приматів поза межами лабораторних досліджень.
Експерти з дикої природи стурбовані. Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи, чисельність горил за останні 20 років скоротилася більш ніж на 60% через браконьєрство і хвороби. Про це повідомляє The Associated Press.
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Співробітники зоопарку відібрали зразки фекалій мавп на дослідження 6 січня. Все тому, що 2 примати почали кашляти. 11 січня лабораторії національних ветеринарних служб Міністерства сільського господарства США повідомили про позитивні результати тестів.
Працівники сафарі-парку вважають, що коронавірусом інфікувалися 8 горил. Примати могли заразитися від співробітника з безсимптомним перебігом хвороби.
У повідомленні зазначається, що чоловік дотримувався протиепідеміологічних заходів і працював у масці.
Нині за горилами доглядають ветеринари. Їм дають вітаміни, рідину та їжу.
Якщо не брати до уваги закладеність у носі та кашель, у горил все добре,
– виконавча директорка сафарі-парку Ліза Петерсон.
Реакція власників зоопарку: чи ввели додаткові заходи безпеки
- Від 11 січня працівники парку повинні працювати у лицьових захисних щитках та окулярах під час контакту з тваринами.
- Сам зоопарк не працює для відвідувачів, оскільки від 6 грудня 2020 року закритий через карантин.
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