Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 14 січня приїде в Китай шукати джерело коронавірусної інфекції.

У Китай 14 січня прибуде делегація експертів ВООЗ для з'ясування походження COVID-19, йдеться в заяві Державного комітету з питань охорони здоров'я КНР. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Група міжнародних експертів ВООЗ, що займається з'ясуванням причин походження COVID-19, прибуде до Китаю 14 січня для проведення досліджень,

– йдеться в заяві.

У ВООЗ розповіли, що до складу групи входять представники Японії, Катару, США, Німеччини, В'єтнаму, Австралії, Нідерландів, Великобританії та Данії.

Що досліджують вчені

Дослідники планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони планують вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії.

Вчені проведуть і розслідування ринку в Ухані, звідки вірус передався від тварини людині і були зафіксовані перші спалахи інфікування.

Також експерти ВООЗ будуть збирати зразки кажанів і інших тварин, які могли б бути носіями вірусу. Нагадаємо, що перші випадки зараження COVID-19 були зафіксовані в грудні 2019 року.



Перебіг захворювання COVID-19/ Інфографіка 24 Каналу