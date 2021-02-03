Деякі представники влади США заявляли, що джерелом коронавірусу могла стати лабораторія в Ухані. Тож в рамках розслідування експерти ВООЗ навідались до неї.

Джерело: AFP

Зранку 3 лютого інспектори ВООЗ відвідали вірусологічну лабораторію в китайському місті Ухань. Яка, згідно з суперечливою теорією, могла стати джерелом коронавірусу. Беззаперечно, це буде однією з найспостережливіших зупинок команди дослідників.

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Член ВООЗ Пітер Дашак сказав журналістам, що команда "з нетерпінням чекає дуже продуктивного дня і того, щоб поставити всі питання, які потрібно поставити".

Експерти ВООЗ пробули в інституті майже 4 години. Пізніше Дашак написав у твіттері, що це була "надзвичайно важлива та відверта дискусія".

За даними державної організації Global Times, команда також відвідала лабораторію P4 – першу в Азії лабораторію максимального захисту, обладнану для обробки патогенних мікроорганізмів класу 4 (P4), таких як Ебола.

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