Експерти ВООЗ відвідали лабораторію в Ухані
Деякі представники влади США заявляли, що джерелом коронавірусу могла стати лабораторія в Ухані. Тож в рамках розслідування експерти ВООЗ навідались до неї.
Джерело: AFP
Зранку 3 лютого інспектори ВООЗ відвідали вірусологічну лабораторію в китайському місті Ухань. Яка, згідно з суперечливою теорією, могла стати джерелом коронавірусу. Беззаперечно, це буде однією з найспостережливіших зупинок команди дослідників.
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Член ВООЗ Пітер Дашак сказав журналістам, що команда "з нетерпінням чекає дуже продуктивного дня і того, щоб поставити всі питання, які потрібно поставити".
Експерти ВООЗ пробули в інституті майже 4 години. Пізніше Дашак написав у твіттері, що це була "надзвичайно важлива та відверта дискусія".
За даними державної організації Global Times, команда також відвідала лабораторію P4 – першу в Азії лабораторію максимального захисту, обладнану для обробки патогенних мікроорганізмів класу 4 (P4), таких як Ебола.
Як виник коронавірус: що відомо
- Більшість вчених вважають, що SARS-CoV-2, який вперше спалахнув в Ухані, походить від кажанів і міг передатися людям через іншого ссавця.
- На початку пандемії серед людей ходили припущення, що вірус міг випадково просочитися з лабораторії біобезпеки, хоча для підтвердження цієї теорії взагалі не було жодних доказів.
- Тодішній президент США Дональд Трамп та його прихильники скористалися цими чутками та підкріпили їх теоріями змови про те, що Китай свідомо поширив вірус.
- У неділю команда ВООЗ вирушила на ринок, який був пов'язаний з першими повідомленнями про спалах інфекції. Згодом експерти відвідали лікарню, у якій лікувались перші пацієнти з коронавірусом. Розслідування триває.
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