Експерти ВООЗ відвідали лабораторію в Ухані

3 лютого 2021 , 11:53
Читать новость на русском

Деякі представники влади США заявляли, що джерелом коронавірусу могла стати лабораторія в Ухані. Тож в рамках розслідування експерти ВООЗ навідались до неї.

Джерело: AFP

Зранку 3 лютого інспектори ВООЗ відвідали вірусологічну лабораторію в китайському місті Ухань. Яка, згідно з суперечливою теорією, могла стати джерелом коронавірусу. Беззаперечно, це буде однією з найспостережливіших зупинок команди дослідників.

До теми Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані COVID-19

Член ВООЗ Пітер Дашак сказав журналістам, що команда "з нетерпінням чекає дуже продуктивного дня і того, щоб поставити всі питання, які потрібно поставити".

Експерти ВООЗ пробули в інституті майже 4 години. Пізніше Дашак написав у твіттері, що це була "надзвичайно важлива та відверта дискусія".

За даними державної організації Global Times, команда також відвідала лабораторію P4 – першу в Азії лабораторію максимального захисту, обладнану для обробки патогенних мікроорганізмів класу 4 (P4), таких як Ебола.

Як виник коронавірус: що відомо

  • Більшість вчених вважають, що SARS-CoV-2, який вперше спалахнув в Ухані, походить від кажанів і міг передатися людям через іншого ссавця.
  • На початку пандемії серед людей ходили припущення, що вірус міг випадково просочитися з лабораторії біобезпеки, хоча для підтвердження цієї теорії взагалі не було жодних доказів.
  • Тодішній президент США Дональд Трамп та його прихильники скористалися цими чутками та підкріпили їх теоріями змови про те, що Китай свідомо поширив вірус.
  • У неділю команда ВООЗ вирушила на ринок, який був пов'язаний з першими повідомленнями про спалах інфекції. Згодом експерти відвідали лікарню, у якій лікувались перші пацієнти з коронавірусом. Розслідування триває.