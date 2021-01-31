Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка досліджує походження COVID-19 в Китаї, вже відвідала продовольчий ринок в місті Ухань, де спочатку був виявлений вірус, а також лікарню, в яку госпіталізовували перших хворих.

Джерело: DW

Представники ВООЗ поспілкувалися з медиками, які працювали в лікарні в Ухані. Саме там лікували перших інфікованих на коронавірусну інфекцію.

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Ми зустрічаємося із лікарями та персоналом, які працювали в той час, та відкрито обговорюємо деталі їхньої роботи,

– повідомив член делегації Пітер Дашак у твіттері.

За його словами, цей візит є важливою можливістю поговорити безпосередньо з медиками, які "в той критичний час були на місцях у боротьбі з COVID".

2nd day on-the-ground in Wuhan meeting w/ leaders & staff at the famous Wuhan Jinyintan Hospital that treated large numbers of severe COVID cases early in the outbreak. Important opportunity to talk directly w/ medics who were on the ground at that critical time fighting COVID! — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 30, 2021

Днем раніше, 30 січня, делегація ВООЗ відвідала пропагандистську виставку, де ознайомилася з "китайськими досягненнями" у подоланні кризи через коронавірус.



Делегація ВООЗ досліджує походження коронавірусу / Фото: Getty Images