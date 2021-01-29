Експерти ВООЗ зустрілися з медиками, які, ймовірно, першими почали лікувати хворих на коронавірус. У їхній лікарні вперше заявили про "пневмонію невідомо походження".

Джерело: AP

29 січня команда ВООЗ завершила свою самоізоляцію й того ж дня відвідала лікарню, у якій вперше заявили про спалах тоді ще невідомої пневмонії.

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Експерти ВООЗ навідались до лікарні інтегрованої китайської й західної медицини провінції Хубей. Згідно з офіційної заяви, саме там лікарка Чжан Цзісянь першою повідомила хворих на невідому пневмонію. Це трапилося 27 грудня 2019 року.

Їй вдалося поставити правильний діагноз 3 пацієнтам – батькам і їхньому синові. Тести на грип давали негативний результат, а ось ураження легень було схожим.

Надзвичайно важливе відвідування першого об'єкта. Ми перебуваємо в лікарні, де лікували перших відомих нам пацієнтів з COVID-19, зустрічаємося з лікарями й персоналом, які виконали цю роботу, відкрито обговорюємо деталі їхньої роботи,

– повідомив у твіттері один з членів ВООЗ Пітер Дашак.

Що відомо про розслідування ВООЗ в Китаї:

На початку січня команда ВООЗ відправилась в Ухань, аби дослідити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

14 днів члени ВООЗ вимушені були перебувати на самоізоляції, тож працювали лише в онлайн-режимі.

Команда дослідників запитує "детальні базові дані" та планує поговорити з людьми, які швидко реагували на захворювання, а також з деякими першими пацієнтами з COVID-19.

Окрім цього, представники ВООЗ планують відвідати ринки, зокрема ринок морепродуктів Хуанань, пов'язаний з багатьма першими випадками зараження.

Окрім цього, команда навідається до Інституту вірусології Уханю та лабораторії Центру контролю за хворобами, аби перевірити всі гіпотези про походження вірусу.

Підтвердження походження коронавірусу, ймовірно, займе роки. Адже визначення джерела спалаху, особливо тваринного походження, зазвичай вимагає вичерпних досліджень, зокрема: забір проб тварин, генетичні аналізи та епідеміологічні дослідження.