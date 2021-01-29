Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, у якій вперше заявили про спалах коронавірусу

Експерти ВООЗ зустрілися з медиками, які, ймовірно, першими почали лікувати хворих на коронавірус. У їхній лікарні вперше заявили про "пневмонію невідомо походження".
Джерело: AP
29 січня команда ВООЗ завершила свою самоізоляцію й того ж дня відвідала лікарню, у якій вперше заявили про спалах тоді ще невідомої пневмонії.
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Експерти ВООЗ навідались до лікарні інтегрованої китайської й західної медицини провінції Хубей. Згідно з офіційної заяви, саме там лікарка Чжан Цзісянь першою повідомила хворих на невідому пневмонію. Це трапилося 27 грудня 2019 року.
Їй вдалося поставити правильний діагноз 3 пацієнтам – батькам і їхньому синові. Тести на грип давали негативний результат, а ось ураження легень було схожим.
Надзвичайно важливе відвідування першого об'єкта. Ми перебуваємо в лікарні, де лікували перших відомих нам пацієнтів з COVID-19, зустрічаємося з лікарями й персоналом, які виконали цю роботу, відкрито обговорюємо деталі їхньої роботи,
– повідомив у твіттері один з членів ВООЗ Пітер Дашак.
Підтвердження походження коронавірусу, ймовірно, займе роки. Адже визначення джерела спалаху, особливо тваринного походження, зазвичай вимагає вичерпних досліджень, зокрема: забір проб тварин, генетичні аналізи та епідеміологічні дослідження.