FDA оголосило 12 липня нове попередження щодо вакцини від коронавірусу виробництва Johnson&Johnson.

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Виявили новий побічний ефект вакцини від J&J

З вакциною пов'язаний серйозний, хоч і рідкісний побічний ефект, відомий як синдромом Гієна-Барре, коли імунна система атакує нерви,

– йдеться у повідомленні.

В управлінні уточнили, що в США людям вже ввели 12,8 мільйона доз вакцини Johnson&Johnson. Такий синдром виявили приблизно у 100 випадках, один з них став летальним. Крім того, у 95% пацієнтів були серйозні ознаки захворювання, які потребували госпіталізації.

Здебільшого неврологічний розлад фіксували у чоловіків віком від 50 років. Вони повідомляли про симптоми приблизно через 2 тижні після вакцинації.

Що таке Синдром Гієна-Барре Це – рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Найчастіше він трапляється у дорослих людей, у чоловіків. Більшість повністю одужує навіть в найважчих випадках синдрому.

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