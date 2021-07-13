FDA оголосило 12 липня нове попередження щодо вакцини від коронавірусу виробництва Johnson&Johnson.
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Виявили новий побічний ефект вакцини від J&J
З вакциною пов'язаний серйозний, хоч і рідкісний побічний ефект, відомий як синдромом Гієна-Барре, коли імунна система атакує нерви,
– йдеться у повідомленні.
В управлінні уточнили, що в США людям вже ввели 12,8 мільйона доз вакцини Johnson&Johnson. Такий синдром виявили приблизно у 100 випадках, один з них став летальним. Крім того, у 95% пацієнтів були серйозні ознаки захворювання, які потребували госпіталізації.
Здебільшого неврологічний розлад фіксували у чоловіків віком від 50 років. Вони повідомляли про симптоми приблизно через 2 тижні після вакцинації.
Що таке Синдром Гієна-БарреЦе – рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Найчастіше він трапляється у дорослих людей, у чоловіків. Більшість повністю одужує навіть в найважчих випадках синдрому.
Вакцина J&J: що про неї відомо
- Компанія Johnson&Johnson виробляє вакцину від COVID-19 для Сполучених Штатів.
- Препарат також надходить до інших країн за програмою зовнішньої допомоги в боротьбі з коронавірусом.
- Україна нещодавно офіційно зареєструвала цю вакцину для екстреного застосування.