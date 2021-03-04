Експрес-тести дають кожен четвертий помилковий результат

Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) стало золотим стандартом виявлення коронавірусу. Однак це дорогий інструмент, який потребує чимало часу для обробки результатів. Австралійські вчені досліджували потенціал експрес-тестів на антиген до SARS-Cov-2 як альтернативу ПЛР і зробили невтішні висновки.

Як діють експрес-тести

Тести для визначення антигену коронавірусу розпізнають його певні поверхневі білки. Вони призначені для діагностики активної інфекції SARS-CoV-2, для проведення береться мазок з горла або носа, як і при ПЛР-тестуванні.

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Основні переваги тестів на антиген коронавірусу над ПЛР-тестом – швидкість отримання результату (від 5 до 15 хвилин), відносна дешевизна і простота. Для їх проведення не потрібно лабораторне обладнання, тому їх можна використовувати безпосередньо біля ліжка хворого.

Як відбувалося дослідження

Автори дослідження вирішили перевірити, наскільки тести на антиген можуть бути корисними для швидкого виявлення інфікованих, наприклад, при сортуванні пацієнтів в лікарнях.

Вчені використовували тест PanBio COVID-19 Ag компанії Abbot, одного з найбільших світових фармвиробників.У дослідженні брали участь понад 2,4 тисячі пацієнтів трьох лікарень Мельбурна, у 22 осіб ПЛР виявив коронавірус.

Недостатньо точні тести

Після тестування виявилося, що експрес-тести на антиген дали 7 помилково негативних та один хибнопозитивний результат. Однак при повторному тестуванні через сім днів після появи симптомів чутливість була стовідсотковою і всі результати були коректними.

Очевидно, на точність результату впливає вірусне навантаження, і якщо вона занадто низька, тест може не спіймати антиген вірусу.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу