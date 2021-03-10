Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов призначив ексрегіонала Андрія Шипка директором Національного інституту раку. За словами Стефанишиної, Шипко є фігурантом корупційних розслідувань.

Колишній регіонал отримав нову посаду

Народна депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина зауважила, що Шипко 15 років працює винятково на державних посадах, зате має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто.

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Ольга Стефанишина “Степанов уже тягнув цю людину раніше на голову Національної служби здоров'я України. Публічний розголос тоді зупинив це свавілля”.

Що відомо про Андрія Шипка

Андрій Шипко голосував за диктаторські закони 16 січня.

Є фігурантом корупційних розслідувань.

Був заступником Юрія Вілкула (батька екс віце-прем'єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді.

Шипко є бізнес-партнером нардепа від групи "Довіра" Олега Кулініча, людиною президента холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

У 2013 році журналісти сфотографували листування тоді ще депутата Шипка у Верховній Раді. Не маючи жодних на те повноважень, він "рішав" питання "ліцензування медпрактик".

Зверніть увагу! Щорічний бюджет Інституту 220 мільйонів гривень. Додатково Інститут має 1.5 мільярди на ремонт і створення клінічної бази цього року.

Ними пан Шипко буде розпоряджатися на пару з міністром Степановим,

– написала Ольга Стефанишина.