Екстракт печериць – нові ліки проти раку простати

Неочікувано, але печериці виявилися ефективним засобом пригнічення росту пухлини передміхурової залози. Попередні дослідження екстракту печериць показали, що речовина стимулювала й інші прояви протиракової активності у мишей.

Вчені онкологічного центру City of Hope в Каліфорнії провели дослідження властивостей печериць. У першій фазі клінічних випробувань вони давали порошок цих грибів пацієнтам з рецидивуючим раком простати, і він знижував рівень простатичного специфічного антигену (ПСА) в крові.

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Хоча високий рівень ПСА може служити маркером раку простати, він також може бути результатом інфекції або доброякісної пухлини, що не вимагає лікування. У підсумку пацієнтів часто направляють на непотрібну біопсію.

Проте, вчені вирішили продовжити дослідження печериць і провести нові експерименти. Вони почали з лабораторного вивчення впливу екстракту грибів на клітини раку простати.

Результати експерименту

Препарат пригнічував активність андрогенних рецепторів, від яких залежить ріст пухлинних клітин.

Потім дослідники перевірили дію екстракту печериць на мишах з раком простати. За 6 днів терапії екстракт значно придушив зростання пухлини, а також знизив рівень ПСА.

Ми виявили, що Печериця Садова містять хімічні речовини, що блокують активність андрогенного рецептора у піддослідних мишей, що означає, що цей гриб здатний знижувати рівень ПСА,

– сказав Ван Сяоцян, один з керівників наукового проекту.

Вчені вважають, що потрібні додаткові дослідження, але ймовірно, печериці можуть бути ефективні в запобіганні та лікуванні раку передміхурової залози.