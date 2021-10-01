Екзема на руках: симптоми профілактика та лікування
Джерело:NEA
Екзема рук – це хронічна хвороба шкіри з висипаннями, які сверблять. Для її лікування щодня використовують жироподібні речовини, або емоленти, а при загостренні – наносять топічні стероїди.
Симптоми екземи
Основні симптоми екземи на руках – це почервоніння, сухість та лущення шкіри, свербіж; екзема може бути з крихітними бульбашками й глибокими болючими тріщинами. Вона часто зустрічається у людей, які контактують з хімічними речовинами та подразниками. Екзема рук не заразна.
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Причини екземи
Ефективне лікування починається з пошуку причини. Екзему рук може викликати все, що подразнює шкіру, – навіть вода. Тому від неї часто страждають люди, у яких протягом дня руки часто бувають мокрими, наприклад, медсестри, перукарі та сантехніки. Робота з хімічними речовинами – розчинниками, мийними засобами або цементом.
Як контролювати екзему рук на роботі
- уникати алергенів або подразнювальних речовин, спирту і розчинників, які містяться в промислових очищувальних засобах для рук або безводних антибактеріальних засобах;
- носити гумові рукавички й використовувати бавовняні підкладки для них. Якщо підкладка не одноразова, її потрібно регулярно прати;
- завжди носити з собою очищуючий засіб для рук, зволожуючий крем і ліки проти екземи;
- стежити, щоб одяг, захисне обладнання, інструменти та робочі поверхні були чистими і на них не було подразнюючих речовин;
- якщо на шкірі є рани – обробити їх і перев'язати, щоб уникнути подразнення від алергенів або хімічних речовин.
Для лікування дерматологи рекомендують щодня наносити на шкіру емоленти – жири та жироподібні речовини, які зволожують і пом'якшують шкіру шляхом утворення плівки. Ця плівка перешкоджає надмірному випаровуванню вологи зі шкіри.
Що робити вдома, щоб побороти екзему
- мити руки теплою, але не гарячою водою з очищаючим засобом без ароматизаторів. Після миття акуратно промокнути руки насухо і відразу нанести емоленти;
- уникати безводних антибактеріальних засобів, що очищають, які часто містять спирт і розчинники;
- тримати вдома бавовняні рукавички, щоб захистити руки під час роботи по дому. Коли рукавички стануть брудними, обов'язково випрати їх з миючим засобом без ароматизаторів і барвників;
- якщо контактуєте з картоплею, цибулею, перцем, м'ясом, помідорами або цитрусовими – використовувати одноразові рукавички, які потім можна викинути;
- не мити посуд і не прати одяг руками.