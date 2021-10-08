В електронних цигарках виявили тисячі невідомих сполук. Про деякі з них виробники навіть не згадували.

Споживачам необхідно знати, що вони вдихають складну суміш хімічних речовин. Але у більшості випадків навіть наукова спільнота не знаю, що люди вдихають насправді.

До теми В електронних цигарках знайшли невідомі сполуки, про які не згадували виробники

Багато людей переконані, що електронні цигарки менш шкідливі, ніж звичайні цигарки. Але науковці до кінця не знали, скільки шкідливих речовин містять вейпи. Співробітники Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Джонса Хопкінса (Балтімор, США) знайшли у вейпах близько двох тисяч хімічних речовин, серед яких є потенційно шкідливі.

Як проводилось дослідження

Дослідники вивчили продукцію 4 різних брендів, які виготовляють електронні цигарки (зокрема й одноразові).

Аерозолі збирали за допомогою пристрою для конденсації й аналізували в розчині разом з рідинами для вейпів методом рідинної хроматографії з тандемною мас-спектрометрією.

Результати аналізу

Більшість з пари тисяч виявлених хімічних речовин не вдалося ідентифікувати, але шість викликали занепокоєння.

Вчені виявили конденсовані вуглеводоподібні з'єднання, зазвичай пов'язані з традиційними продуктами горіння, як от зі звичайними цигарками.

У деяких електронних сигаретах містився кофеїн, хоча в описі продукції він не згадувався.Згідно з інформацією американського Агентства з охорони навколишнього середовища, хімічні речовини, виявлені вченими, включають ізофорон – ненасичений циклічний кетон, який може негативно впливати на здоров'я, приносячи з собою від роздратування носа і горла до втоми й депресії.

Окрім цього, у виробах знайшли синтетичний ванілін, який викликає подразнення й алергічні реакції.

Попередні дослідження, в яких порівнювали електронні сигарети зі звичайними, показали, що в перших набагато менше забруднюючих речовин. Але проблема в тому, що аерозолі для електронних сигарет містять інші невідомі хімічні речовини, здатні нести ризики для здоров'я,

– заявив провідний автор роботи Карстен Прассе.

На це дослідження вже звернули увагу представники Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).