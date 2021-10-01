Як працюватимуть електронні лікарняні

Попередньо у МОЗ розповіли, що єдиної інформаційної медичної системи із червня цього року вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформовано майже мільйон е-лікарняних.

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Електронний лікарняний – що це? Електронний лікарняний – підтверджує тимчасову непрацездатність працівника, і на підставі якого можуть нараховувати страхові виплати. Він зареєстрований в зазначеному МОЗ порядку і має індивідуальний номер в спеціальному реєстрі.

Згідно з повідомленням МОЗ, е-лікарняні будуть розділятися на дві частини:

Медичний висновок – це документ після обстеження лікаря, у якому є загальний діагноз.

– це документ після обстеження лікаря, у якому є загальний діагноз. Електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

Як отримати лікарняний

Щоб отримати е-лікарняний, необхідно прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі і завірить його КЕПом.

Пацієнта про це сповістить система E-health, звідки за кілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.

Увага! Про лікарняний треба повідомити роботодавця. Закриваються е-лікарняні теж в електронному режимі.

Там сформується електронний листок непрацездатності – саме той документ, за яким нараховують виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон.

При цьому ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. У базу потрапляє лише інформація, необхідна для отримання виплат від Фонду соціального страхування.

Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Чи можна буде підробити е-лікарняний?

Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить.

Спроба їх підробити – наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, – може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. В уряді запевнили, що за цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування.

Видати електронний лікарняний заднім числом можна буде тільки в трьох випадках:

пацієнт перебував за кордоном;

людина була в процесі переїзду з одного регіону в інший;

в разі технічної несправності електронної системи охорони здоров'я.

Увага! Якщо пацієнт одужає в установлений лікарем термін, то електронний лікарняний закриється автоматично. Тобто не потрібно приходити на повторний прийом, щоб лише закрити лікарняний. Однак, знову йти до лікаря доведеться для його продовження.

Як будуть оплачувати електронні лікарняні

Електронний лікарняний є підставою для звільнення від виконання роботи та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності.

Відкриття е-лікарняного передбачає матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Після створення медичного висновку працівник повинен повідомити про це роботодавцю будь-яким зручним способом. Переглянути свій е-лікарняний можна в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті Пенсійного фонду України.

Роботодавець бачить лікарняні своїх співробітників у власному кабінеті страхувальника.

Які дані будуть доступні роботодавцю:

реєстраційний номер листка непрацездатності,

ПІБ застрахованої особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

період тимчасової непрацездатності,

а також її причину (не діагноз).

Підстави для оформлення електронних лікарняних:

тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві;

вагітність і пологи;

необхідність догляду за хворою дитиною;

необхідність догляду за хворим членом сім'ї;

необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю у віці до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною;

карантин, встановлений відповідно до законодавства;

протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

перебування в відділенні санаторно-курортного закладу;

тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу;

перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину;

тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

тимчасова непрацездатність в результаті нещасного випадку на виробництві.

Після завершення періоду тимчасової непрацездатності е-лікарняний працівника змінить свій статус на "Готовий до сплати". З цього дня роботодавець повинен протягом 10 робочих днів призначити матеріальне забезпечення, а після дати призначення не пізніше ніж через 5 робочих днів сформувати і передати в Фонд соціального страхування заяву-розрахунок.

Важливо! Рішення про виплату або відмову, як і раніше, ухвалюватиме спеціальна комісія. Розмір виплат по електронних лікарняних залишиться таким самим: від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від стажу,

розмір виплат у зв'язку з вагітністю та пологами – 100% середнього доходу.

Оплата е-лікарняних у разі тривалої хвороби

У разі тривалого перебігу захворювання Фонд соціального страхування сплатить кожен проміжний електронний лікарняний.

Один страховий випадок може оформлятися декількома електронними лікарняними, які будуть створювати як продовження первинного – кожен з них підлягає оплаті після своєї видачі.

До слова, паперовий лікарняний міг бути пролонгований лікарем самостійно до 15 календарних днів, однак електронний – до 30 календарних днів. Подальше підтвердження тимчасової непрацездатності вимагає огляду лікарсько-консультативною комісією.

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