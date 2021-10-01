Україна повністю перейшла на електронні лікарняні: як їх оформити та використовувати
Джерело:МОЗ
В Україні з 1 жовтня повноцінно запрацювали електронні лікарняні. Тепер всі заклади охорони здоров'я видаватимуть е-лікарняні. Як це працюватиме на практиці, як оформити електронні лікарняні та отримати виплати – розповідаємо далі.
Як працюватимуть електронні лікарняні
Попередньо у МОЗ розповіли, що єдиної інформаційної медичної системи із червня цього року вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформовано майже мільйон е-лікарняних.
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Електронний лікарняний – підтверджує тимчасову непрацездатність працівника, і на підставі якого можуть нараховувати страхові виплати. Він зареєстрований в зазначеному МОЗ порядку і має індивідуальний номер в спеціальному реєстрі.
Згідно з повідомленням МОЗ, е-лікарняні будуть розділятися на дві частини:
- Медичний висновок – це документ після обстеження лікаря, у якому є загальний діагноз.
- Електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати.
Як отримати лікарняний
- Щоб отримати е-лікарняний, необхідно прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі і завірить його КЕПом.
- Пацієнта про це сповістить система E-health, звідки за кілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.
- Там сформується електронний листок непрацездатності – саме той документ, за яким нараховують виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон.
- При цьому ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. У базу потрапляє лише інформація, необхідна для отримання виплат від Фонду соціального страхування.
- Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.
Чи можна буде підробити е-лікарняний?
Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить.
Спроба їх підробити – наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, – може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. В уряді запевнили, що за цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування.
Видати електронний лікарняний заднім числом можна буде тільки в трьох випадках:
- пацієнт перебував за кордоном;
- людина була в процесі переїзду з одного регіону в інший;
- в разі технічної несправності електронної системи охорони здоров'я.
Як будуть оплачувати електронні лікарняні
Електронний лікарняний є підставою для звільнення від виконання роботи та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності.
Відкриття е-лікарняного передбачає матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Після створення медичного висновку працівник повинен повідомити про це роботодавцю будь-яким зручним способом. Переглянути свій е-лікарняний можна в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті Пенсійного фонду України.
Роботодавець бачить лікарняні своїх співробітників у власному кабінеті страхувальника.
Які дані будуть доступні роботодавцю:
- реєстраційний номер листка непрацездатності,
- ПІБ застрахованої особи,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- період тимчасової непрацездатності,
- а також її причину (не діагноз).
Підстави для оформлення електронних лікарняних:
- тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві;
- вагітність і пологи;
- необхідність догляду за хворою дитиною;
- необхідність догляду за хворим членом сім'ї;
- необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю у віці до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною;
- карантин, встановлений відповідно до законодавства;
- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
- перебування в відділенні санаторно-курортного закладу;
- тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу;
- перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину;
- тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;
- тимчасова непрацездатність в результаті нещасного випадку на виробництві.
Після завершення періоду тимчасової непрацездатності е-лікарняний працівника змінить свій статус на "Готовий до сплати". З цього дня роботодавець повинен протягом 10 робочих днів призначити матеріальне забезпечення, а після дати призначення не пізніше ніж через 5 робочих днів сформувати і передати в Фонд соціального страхування заяву-розрахунок.
Важливо! Рішення про виплату або відмову, як і раніше, ухвалюватиме спеціальна комісія.
Розмір виплат по електронних лікарняних залишиться таким самим:
- від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від стажу,
- розмір виплат у зв'язку з вагітністю та пологами – 100% середнього доходу.
Оплата е-лікарняних у разі тривалої хвороби
У разі тривалого перебігу захворювання Фонд соціального страхування сплатить кожен проміжний електронний лікарняний.
Один страховий випадок може оформлятися декількома електронними лікарняними, які будуть створювати як продовження первинного – кожен з них підлягає оплаті після своєї видачі.
До слова, паперовий лікарняний міг бути пролонгований лікарем самостійно до 15 календарних днів, однак електронний – до 30 календарних днів. Подальше підтвердження тимчасової непрацездатності вимагає огляду лікарсько-консультативною комісією.
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