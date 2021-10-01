Україна повністю перейшла на електронні лікарняні: як їх оформити та використовувати

В Україні з 1 жовтня повноцінно запрацювали електронні лікарняні. Тепер всі заклади охорони здоров'я видаватимуть е-лікарняні. Як це працюватиме на практиці, як оформити електронні лікарняні та отримати виплати – розповідаємо далі.

Як працюватимуть електронні лікарняні

Попередньо у МОЗ розповіли, що єдиної інформаційної медичної системи із червня цього року вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформовано майже мільйон е-лікарняних.

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Електронний лікарняний – що це? Електронний лікарняний – підтверджує тимчасову непрацездатність працівника, і на підставі якого можуть нараховувати страхові виплати. Він зареєстрований в зазначеному МОЗ порядку і має індивідуальний номер в спеціальному реєстрі.

Згідно з повідомленням МОЗ, е-лікарняні будуть розділятися на дві частини:

Медичний висновок – це документ після обстеження лікаря, у якому є загальний діагноз.

– це документ після обстеження лікаря, у якому є загальний діагноз. Електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

Як отримати лікарняний

Щоб отримати е-лікарняний, необхідно прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі і завірить його КЕПом.

Пацієнта про це сповістить система E-health, звідки за кілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.

Там сформується електронний листок непрацездатності – саме той документ, за яким нараховують виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон.

При цьому ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. У базу потрапляє лише інформація, необхідна для отримання виплат від Фонду соціального страхування.

Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Чи можна буде підробити е-лікарняний?

Про лікарняний треба повідомити роботодавця. Закриваються е-лікарняні теж в електронному режимі.

Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить.

Спроба їх підробити – наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, – може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. В уряді запевнили, що за цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування.

Видати електронний лікарняний заднім числом можна буде тільки в трьох випадках:

пацієнт перебував за кордоном;

людина була в процесі переїзду з одного регіону в інший;

в разі технічної несправності електронної системи охорони здоров'я.

Як будуть оплачувати електронні лікарняні

Якщо пацієнт одужає в установлений лікарем термін, то електронний лікарняний закриється автоматично. Тобто не потрібно приходити на повторний прийом, щоб лише закрити лікарняний. Однак, знову йти до лікаря доведеться для його продовження.

Електронний лікарняний є підставою для звільнення від виконання роботи та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності.

Відкриття е-лікарняного передбачає матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Після створення медичного висновку працівник повинен повідомити про це роботодавцю будь-яким зручним способом. Переглянути свій е-лікарняний можна в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті Пенсійного фонду України.

Роботодавець бачить лікарняні своїх співробітників у власному кабінеті страхувальника.

Які дані будуть доступні роботодавцю:

реєстраційний номер листка непрацездатності,

ПІБ застрахованої особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

період тимчасової непрацездатності,

а також її причину (не діагноз).

Підстави для оформлення електронних лікарняних:

тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві;

вагітність і пологи;

необхідність догляду за хворою дитиною;

необхідність догляду за хворим членом сім'ї;

необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю у віці до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною;

карантин, встановлений відповідно до законодавства;

протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

перебування в відділенні санаторно-курортного закладу;

тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу;

перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину;

тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

тимчасова непрацездатність в результаті нещасного випадку на виробництві.

Після завершення періоду тимчасової непрацездатності е-лікарняний працівника змінить свій статус на "Готовий до сплати". З цього дня роботодавець повинен протягом 10 робочих днів призначити матеріальне забезпечення, а після дати призначення не пізніше ніж через 5 робочих днів сформувати і передати в Фонд соціального страхування заяву-розрахунок.

Важливо! Рішення про виплату або відмову, як і раніше, ухвалюватиме спеціальна комісія.

Розмір виплат по електронних лікарняних залишиться таким самим:

від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від стажу,

розмір виплат у зв'язку з вагітністю та пологами – 100% середнього доходу.

Оплата е-лікарняних у разі тривалої хвороби

У разі тривалого перебігу захворювання Фонд соціального страхування сплатить кожен проміжний електронний лікарняний.

Один страховий випадок може оформлятися декількома електронними лікарняними, які будуть створювати як продовження первинного – кожен з них підлягає оплаті після своєї видачі.

До слова, паперовий лікарняний міг бути пролонгований лікарем самостійно до 15 календарних днів, однак електронний – до 30 календарних днів. Подальше підтвердження тимчасової непрацездатності вимагає огляду лікарсько-консультативною комісією.

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