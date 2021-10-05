CureVac і Novavax, ймовірно, схвалять ще у цьому році

Наразі триває оцінка ефективності та безпечності препаратів. Однак, ще до кінця року виробники повідомлять про результати та очікуватимуть на схвалення до екстреного застосування.

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Оцінка CureVac і Novavax, ймовірно, буде завершена до кінця року. Останній варіант дуже цікавий, оскільки в ньому використовується більш традиційна технологія, ніж у вакцинах, які отримали схвалення наразі,

– заявив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері.

Важливо! Станом на жовтень 2021 року EMA схвалила 4 вакцини проти коронавірусу: від BioNTech/Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Johnson & Johnson.

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До слова, вчора, 4 жовтня комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендував введення бустерної дози Pfizer і Moderna для людей з ослабленим імунітетом.

Для дорослих людей зі звичайним імунітетом також рекомендували використання третьої дози, але лише препаратом від Pfizer та через 6 місяців після другого уколу.

Втім, в Україні поки що не проводитимуть щеплень бустерними дозами. Експерти розглядали це питання минулого тижня і вирішили, що це ще не на часі.

До слова, схвалення більшої кількості препаратів для вакцинації проти коронавірусу дійсно потрібне. Це допоможе пришвидшити темпи глобальної вакцинації та покращити ситуацію з забезпеченістю вакцинами бідніших країн. Зокрема, в Організації об'єднаних націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться щепити від коронавірусу увесь світ.

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