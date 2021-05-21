В ЕМА підкреслили, що випадки тромбозу після імунізації препаратом Vaxzevria дуже рідкісні.

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Довідка. У березні шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину проти COVID-19 на Vaxzevria. Причини перейменування вакцини невідомі. В агентстві повідомили, що "всі медичні препарати повинні мати прийнятні та відмінні одна від одної назви".

"Комітет EMA з лікарських засобів рекомендує медичним працівникам не прищеплювати препаратом Vaxzevria тих, у кого після введення цієї вакцини спостерігалися тромбози,

– заявили в ЕМА.

Додамо, EMA у своєму звіті від 7 квітня рекомендувало внести утворення тромбів до переліку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria, яку розробила компанія AstraZeneca.

Представники також наголошували про те, що користь від щеплення цим препаратом все одно перевищує можливі ризики.

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