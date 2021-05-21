В ЕМА підкреслили, що випадки тромбозу після імунізації препаратом Vaxzevria дуже рідкісні.
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"Комітет EMA з лікарських засобів рекомендує медичним працівникам не прищеплювати препаратом Vaxzevria тих, у кого після введення цієї вакцини спостерігалися тромбози,
– заявили в ЕМА.
Додамо, EMA у своєму звіті від 7 квітня рекомендувало внести утворення тромбів до переліку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria, яку розробила компанія AstraZeneca.
Представники також наголошували про те, що користь від щеплення цим препаратом все одно перевищує можливі ризики.
AstraZeneca в Україні: що відомо
- З 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca. Перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.
- 23 квітня в Україну прибула AstraZeneca корейського виробництва.