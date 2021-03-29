Американська психологічна асоціація (APA) заявила, пандемія COVID-19 призвела до національної кризи психічного здоров'я. Хвороба так чи інакше торкнулася кожного: хтось перехворів сам, у когось досі триває процес відновлення, у когось серйозно хворіли близькі, а хтось пережив втрату родича, друга, партнера.

"Побічні наслідки" пандемії

Крім того, пандемія стала причиною втрати роботи, фінансових труднощів, ізоляцією та загалом погіршення соціальних зв'язків між людьми.

До теми Імпульсивно-депресивні егоїсти: пандемія дуже негативно вплинула на психіку та поведінку людей

Все це призводить до емоційного виснаження, здається наче ви втратили контроль над своїм життям. Людина може відчувати, що вона "застрягла" і не здатна вибратися сама.

Що треба знати про емоційне вигорання

У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала емоційне вигорання хворобою. Тепер воно визначається як "синдром, що виникає в результаті хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдається впоратися".

У 2020 емоційне вигорання у зв'язку з пандемією коронавірусу стало ще гострішою темою.



Рішенням можуть бути спорт, свіже повітря, відпочинок / Фото Unsplash

Ознаки емоційного вигорання

Люди по-різному можуть відчувати емоційне вигорання, тому найкраще звернутись до свого сімейного лікаря, щоб той допоміг встановити потребу психологічної реабілітації.

Водночас є характерні стани, які можуть допомогти розпізнати емоційне вигорання:

брак мотивації

проблеми зі сном

дратівливість

втома

апатія

головні болі

проблеми з апетитом

труднощі з концентрацією уваги

ірраціональний гнів

відчуття страху

депресія

Якщо у вас почастішали подібні переживання – це сигнал звернутись по допомогу! Не бійтесь визнати наявність труднощів, це аж ніяк не слабкість, будьте відповідальними у питаннях, що стосуються вашого здоров'я.