Згідно з дослідженням американських вчених, чоловіки середнього віку, які схильні до тривоги, мають більший ризик розвитку кардіо та метаболічних проблем – серцевих захворювань, інсульту і діабету 2 типу.

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Нове дослідження тривожності чоловіків

Щоб відстежити взаємозв'язок між тривогою та цими проблемами дослідники проаналізували вже наявні дані 1561 чоловіка, середній вік яких у 1975 році становив 53 роки. Учасники пройшли базові оцінки невротизму та занепокоєння, при цьому вони не мали серцево-судинних захворювань або раку на момент дослідження.

Чоловіки оцінювали свій невротизм за шкалою від 0 до 9, а також повідомляли, як часто вони переймаються по кожному з 20 пунктів, де 0 означає ніколи, а 4 означає постійно. Після цих оцінок кожні 3 – 5 років вони проходили медичний огляд та здавали аналізи крові. Дані збиралися до 2015 року, доки учасники не помирали, або поки не вибували з дослідження з інших причин.

Під час наступних оцінок у чоловіків було виміряно сім факторів ризику: артеріальний тиск, загальний холестерин, тригліцериди, ожиріння (оцінюється за індексом маси тіла), рівень цукру в крові натще і швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

Тривожність негативно впливає на здоров'я

Вчені виявили, що у чоловіків з підвищеним рівнем тривожності була вища ймовірність розвитку кардіо та метаболічних захворювань, ніж у чоловіків із нижчими рівнями занепокоєння.

Хоча невідомо, чи лікування тривоги і занепокоєння може знизити кардіо та метаболічний ризик, тривожні і схильні до занепокоєння люди мають приділяти більше уваги своєму здоров'ю, підкреслюють вчені.

Раніше науковці з'ясували, що психологічна травма може змінити функціонування генів, які пов'язують із ментальними розладами, у жінок і їхніх дітей.