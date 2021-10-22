Нове дослідження

Вчені з університету проаналізували дані про понад 360 тисяч породіль, які надійшли в пологові відділення штату з 2008 по 2017 рік. Майже кожній четвертій майбутній матері (24%) було потрібно кесарів розтин.

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Дослідники зосередилися на випадках діагностованої депресії та тривожності серед жінок, випадках кесаревого розтину в цій групі та показаннях для цього заходу. Психічні розлади були діагностовані у 3,1% вагітних. В основному це були старші жінки в порівнянні з тими, у кого не було таких проблем.

Емоційний стан вагітної впливає на ризик ускладнень під час пологів

Після коригування отриманих даних з урахуванням різних факторів, виявилося, що депресія і тривожність на 3,5% підвищує ризик потреби в первинному кесаревому розтині у жінок, які не мають для нього показань за станом здоров'я.

У перспективі автори дослідження планують вивчити механізм впливу психічного стану матері на ускладнення під час пологів, який поки невідомий.

Кесарів розтин – це основний фактор розвитку різних захворювань у матерів, і ми маємо звести до мінімуму всі ризики,

– зазначили вчені.

Раніше експерти Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) повідомили, що вагітні із симптоматичним перебігом COVID-19 також мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.