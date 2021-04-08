Епідеміологиня спрогнозувала, коли в Києві закінчиться локдаун

Для стабілізації ситуації з захворюваністю на коронавірус у Києві потрібно не менше чотирьох тижнів. За умови, що люди будуть дотримуватися усіх заходів карантину.

Коли можна чекати на спад захворюваності в Києві

Лікарка-епідеміолог, ексзаступниця головного санітарного лікаря Людмила Мухарська вважає, що стабілізація захворюваності в столиці залежить від багатьох складових.

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Для того, щоб при дотриманні всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто, для стабілізації потрібно хоча б 3 – 4 тижні. За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, всі,

– заявила епідеміологиня.

Великодні свята можуть погіршити ситуацію

За словами Людмили Мухарської, на свята вірогідні порушення карантину, а тому ситуація з локдауном може трохи подовжитись.

Великдень, травневі свята – це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися,

– сказала лікарка.

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