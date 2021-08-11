Спалах холери
Зокрема, мовиться про 31 425 ймовірних випадків захворювання. З початку 2021 року спалахи холери спостерігалися в 22 штатах Нігерії (із 36) і Федеральній столичній території.
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У заяві Нігерійського центру контролю захворювань (NCDC) мовиться, що зараз кількість можливих випадків захворювання продовжує зростати по всій країні.
Епідемія переросла в національну кризу,
– наголосили у повідомленні NCDC.
Для того, щоб уникнути зараження, у відомстві закликали жителів країни дотримуватися правил гігієни і користуватися джерелами чистої води.
Крім того, міністерство охорони здоров'я Нігерії направило медичні бригади в штати, які постраждали найбільше. Також посилили тестування і запустили кампанію з вакцинації від холери.
Що відомо про холеру?Холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше – при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні та побутових контактах. Без належного лікування холера може призвести до смерті.
Протягом історії ця недуга викошувала людей, спричинила 7 глобальних епідемій і надалі забирає життя 100 тисяч людей щороку. Разом з тим, холера є легко виліковною хворобою.