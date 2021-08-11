Епідемія холери триває: недуга забрала життя 816 людей у Нігерії від початку року

Людство і досі страждає від холери. Так, від початку 2021 року у Нігерії від цієї недуги померли 816 осіб.

Спалах холери

Зокрема, мовиться про 31 425 ймовірних випадків захворювання. З початку 2021 року спалахи холери спостерігалися в 22 штатах Нігерії (із 36) і Федеральній столичній території.

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У заяві Нігерійського центру контролю захворювань (NCDC) мовиться, що зараз кількість можливих випадків захворювання продовжує зростати по всій країні.

Епідемія переросла в національну кризу,

– наголосили у повідомленні NCDC.

Для того, щоб уникнути зараження, у відомстві закликали жителів країни дотримуватися правил гігієни і користуватися джерелами чистої води.

Крім того, міністерство охорони здоров'я Нігерії направило медичні бригади в штати, які постраждали найбільше. Також посилили тестування і запустили кампанію з вакцинації від холери.