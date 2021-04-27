Еспресо, лате чи без кофеїну: за ваші побажання щодо кави відповідає генетичний код

Полюбляєте міцну каву або ж віддаєте перевагу капучино? Ваші звичайні замовлення у кав'ярні можуть розповісти вам про ваше кардіо-здоров'я більше, ніж ви думаєте.

Дослідники з Університету Південної Австралії виявили причинно-наслідкові генетичні докази того, що здоров'я серцево-судинної системи впливає на споживання кави. Це перше таке дослідження у світі і в ньому взяли участь 390 435 людей.

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Команда вчених виявила, що люди з високим кров'яним тиском, стенокардією й аритмією автоматично п'ють менше кави, уникають її взагалі або віддають перевагу каві без кофеїну. І виявилось, що причина куди глибша – генетика.

Провідна дослідниця і директорка Австралійського центру точного здоров'я UniSA Еліна Хіппьонен заявила, що наша генетика регулює кількість випитої кави й захищає нас від надмірного вживання.

Ми не усвідомлюємо, що люди підсвідомо саморегулюють безпечні рівні кофеїну в залежності від того, наскільки високих їхній кров'яний тиск. І це, ймовірно, є результатом захисного генетичного механізму,

– розповіла вона.

Висновки дослідження досить цікаві

Професорка вважає, що той, хто п'є багато кави, може бути стійкішим до кофеїну з генетичної точки зору.

Натомість ті люди, які не п'ють каву, можуть бути більш схильними до побічних ефектів кофеїну і високого кров'яного тиску.

Тож якщо ваше тіло говорить вам не пити зайву чашку кави, ймовірно, на це є причина. Дослухайтесь до свого тіла – воно більше відповідає за ваше здоров'я, ніж ви думаєте.