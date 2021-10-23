Водночас операції з планового графіку лікування тимчасово призупинять. Згідно з інформацією очільниці Департаменту здоров'я Естонії Марі-Анне Хярми, рішення ухвалили через зростання кількості інфікованих COVID-19 пацієнтів, яким необхідна шпиталізація.

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Нові правила означатимуть, що пацієнти планового лікування повинні тимчасово звільнити ліжка для розміщення пацієнтів з коронавірусом. В Естонії лікування призупинять лише для людей, які не потребують негайної допомоги.

Заходи, які не використовуються за звичайних обставин, мають бути впроваджені у галузі охорони здоров'я,

– сказала Марі-Анне Хярма.

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