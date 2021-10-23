Естонія через пандемію COVID-19 призупинить планові операції
Джерело:ERR
Заклади охорони здоров'я Естонії тимчасово почнуть шпиталізовувати лише пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. Відповідне рішення почне діяти з 25 жовтня у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.
Водночас операції з планового графіку лікування тимчасово призупинять. Згідно з інформацією очільниці Департаменту здоров'я Естонії Марі-Анне Хярми, рішення ухвалили через зростання кількості інфікованих COVID-19 пацієнтів, яким необхідна шпиталізація.
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Нові правила означатимуть, що пацієнти планового лікування повинні тимчасово звільнити ліжка для розміщення пацієнтів з коронавірусом. В Естонії лікування призупинять лише для людей, які не потребують негайної допомоги.
Заходи, які не використовуються за звичайних обставин, мають бути впроваджені у галузі охорони здоров'я,
– сказала Марі-Анне Хярма.
Коронавірус в Естонії: останні новини
- За даними Департаменту здоров'я Естонії, станом на ранок 23 жовтня в лікарнях країни з коронавірусів перебували 453 пацієнти.
- Водночас 320 – потребують стаціонарного лікування через тяжкий перебіг COVID-19, з них 213 – були вакциновані.
- Водночас вчені країни вважають обґрунтованим введення локдауна в найближчі 2 тижні.