Не вистачає місць у лікарнях: Естонія оголосила надзвичайну ситуацію через COVID

В Естонії помітили стрімке зростання заражень на коронавірус. Тому 11 серпня уряд країни оголосив надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Ситуація у країні складна. У лікарнях не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19, тож шукають додаткові місця.

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Госпіталізують невакцинованих

Зазначили, що переважно до лікарень потрапляють пацієнти, які не були вакциновані від COVID-19. Сподіваються, що потреба в стаціонарному лікуванні буде меншою в порівнянні з піком під час останньої хвилі коронавірусу.

Надзвичайну ситуацію оголосили з метою, щоб у лікарнях могли організувати більше ліжок для пацієнтів. Прогнозують, що з 20 серпня лікарні будуть повністю готові приймати пацієнтів.

В Естонії вже оголошували надзвичайну ситуацію

Цього року в Естонії вже діяла надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я. Її скасували 1 липня 2021. Перед тим у лікарнях залишались близько 60 пацієнтів з коронавірусом.

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