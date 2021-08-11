Не вистачає місць у лікарнях: Естонія оголосила надзвичайну ситуацію через COVID
В Естонії помітили стрімке зростання заражень на коронавірус. Тому 11 серпня уряд країни оголосив надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.
Ситуація у країні складна. У лікарнях не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19, тож шукають додаткові місця.
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Госпіталізують невакцинованих
Зазначили, що переважно до лікарень потрапляють пацієнти, які не були вакциновані від COVID-19. Сподіваються, що потреба в стаціонарному лікуванні буде меншою в порівнянні з піком під час останньої хвилі коронавірусу.
Надзвичайну ситуацію оголосили з метою, щоб у лікарнях могли організувати більше ліжок для пацієнтів. Прогнозують, що з 20 серпня лікарні будуть повністю готові приймати пацієнтів.
В Естонії вже оголошували надзвичайну ситуацію
Цього року в Естонії вже діяла надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я. Її скасували 1 липня 2021. Перед тим у лікарнях залишались близько 60 пацієнтів з коронавірусом.
COVID-19 в Естонії: головне
- Відповідно до даних РНБО, з початку пандемії в Естонії інфікувались понад 135 тисяч людей.
- Вже близько 134 тисячі хворих одужали, однак 1 279 – померли.
- Протягом останньої доби у країні на коронавірус захворіли 344 людини.