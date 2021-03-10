Естонія призупинила використання вакцини AstraZeneca

В Естонії вирішили тимчасово припинити використання вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої людини та хвороби другої.

Інформація про необхідність призупинити використання цієї партії вакцини надійшла 8 березня через Лікарський департамент в Департамент здоров'я. Після цього чиновники обдзвонили всі центри, які займаються вакцинацією.

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Буває, що використання партії призупиняється, оскільки розслідування займає час. У цьому немає нічого незвичайного,

– пояснила заступник директора Департаменту здоров'я Марі-Анні Хярма.

За її словами, більшість цієї вакцини вже використали, але поки не завершать розслідування, вакцину, яка залишилася використовувати не будуть.

В Естонії минулого тижня також після застосування вакцини AstraZeneca померла одна людина, 31-річний рятувальник. Розслідування причин його смерті ще триває.

"Нам відомо, що випадок не пов'язаний з австрійською партією", – повідомила Хярма.

Що відомо про смерть в Австрії