Медична система у кризі: Естонія вводить локдаун щонайменше на місяць

9 березня 2021 , 07:17

Джерело:

уряд Естонії

Уряд Естонії ухвалив рішення з 11 березня запровадити у країні локдаун. Жорсткі карантинні заходи діятимуть щонайменше місяць.

Прем'єр-міністр Кая Каллас пояснила, що посилення карантину пов'язане зі швидким поширенням в Естонії "британського" штаму COVID-19.

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Свіжі дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося. Наша медична система у кризі,
– сказала політикиня.

Вона наголосила, що ситуація серйозна у всій країні, а особливо критична – у Таллінні та на Півночі. За її словами, лише жорсткі обмеження допоможуть вийти з кризи.

Які карантинні обмеження ввели

  • Усіх дітей та підлітків перевели на дистанційне навчання.
  • Усі магазини, заклади громадського харчування та публічні заходи – закриваються.
  • На вулицях вводиться правило "2+2" – дистанція між людьми 2 метри, разом можуть бути дві особи, за винятком сімей.
  • Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера.
Зверніть увагу! Наприкінці лютого 2021 року в Естонії вже посилювали карантин, він мав діяти впродовж 1 – 28 березня. Тепер уряд країни ухвалив рішення ввести локдаун.

Ситуація з коронавірусом в Естонії: що відомо

  • Станом на 9 березня 2021 року в Естонії зафіксували 76 183 випадки зараження коронавірусом.
  • Перемогти смертельну хворобу вдалось 55 641 пацієнту. Померли – 667 осіб.
  • У період з 1 по 7 березня у країні зареєстрували максимальне число інфікований COVID-19 за тиждень з початку пандемії – майже 9,5 тисячі.