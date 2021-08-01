Спрей виробляють і продають під назвою BioBlock. Відповідне рішення на дозвіл надали в Департаменті здоров'я Естонії на підставі висновку групи низки кваліфікованих експертів.
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З юридичної точки зору – це не лікарський засіб або медичний пристрій. Однак інформація про продукт і інформація на упаковуванні узгоджені як із Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.
Ефективність такого спрею
Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму Дельта індійського походження. А також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.
З нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі та активно перевіряємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати штами, які ще не поширені,
– сказала науковий директор компанії, що займається генною інженерією Март Устав.
Що відомо про препарат
BioBlock – це інноваційний естонський продукт, концепцію якого розробили дослідники Icosagen. Технологія запатентована.
Спрей від коронавірусу / Фото Icosagen
Щоби розробити та вивести BioBlock на ринок, створили консорціум, до складу якого увійшли дослідники та фахівці з таких компаній:
- Chemi-Pharm – виробляє та продає спрей;
- Icosagen;
- Тартуського університету;
- Естонського університету наук;
- OÜ Teadus ja Tegu.