В Естонії створили спрей для носа від коронавірусу: кажуть, захищає від усіх штамів

Естонські вчені створили спрей від коронавірусу. Кажуть, що він захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння, зокрема і від Дельти.

Спрей виробляють і продають під назвою BioBlock. Відповідне рішення на дозвіл надали в Департаменті здоров'я Естонії на підставі висновку групи низки кваліфікованих експертів.

Цікаво Визначили універсальні генетичні чинники, що провокують діабет першого типу

З юридичної точки зору – це не лікарський засіб або медичний пристрій. Однак інформація про продукт і інформація на упаковуванні узгоджені як із Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

Ефективність такого спрею

Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму Дельта індійського походження. А також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.

З нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі та активно перевіряємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати штами, які ще не поширені,

– сказала науковий директор компанії, що займається генною інженерією Март Устав.

Що відомо про препарат

BioBlock – це інноваційний естонський продукт, концепцію якого розробили дослідники Icosagen. Технологія запатентована.



Спрей від коронавірусу / Фото Icosagen

Щоби розробити та вивести BioBlock на ринок, створили консорціум, до складу якого увійшли дослідники та фахівці з таких компаній: