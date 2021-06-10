В Естонії ввели в дію нові цифрові COVID-сертифікати

У четвер, 10 червня, Естонія ввела в дію нові цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції відповідно до стандарту Європейського союзу.

Естонці також тепер зможуть сформувати на спеціальному порталі для пацієнтів підтвердження перенесеного захворювання і негативного тесту.

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Цифрова система сертифікації COVID в ЄС буде повністю функціонувати з липня 2021 року. Захищені від підробки сертифікати дозволять в майбутньому безпечніше пересуватися по ЄС.

Від COVID-19 частково або повністю вакциновані понад півмільйона естонців, і це число зростає на десятки тисяч щотижня. Крім того, серед нас більше 100 000 тих, хто перехворів на COVID-19,

– заявив міністр здоров'я і праці Танель Кійк.

Він додав, що нові COVID-посвідчення дадуть можливість спростити подорожі і зробити їх безпечнішими, а також брати участь у великих заходах в Естонії.

Крім того, раніше встановлені національні сертифікати про вакцинацію в Естонії як і раніше дійсні і залишаються на порталі для пацієнтів.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу