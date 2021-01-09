Папа Римський Франциск підтримав вакцинацію населення проти коронавірусу. Він закликав усіх людей зробити щеплення.

Папа Римський про вакцинацію

Понтифік 9 січня 2021 року заявив, що найближчим часом у Ватикані розпочнуть вакцинацію. Він буде одним із перших, хто зробить щеплення. Про це повідомляє Canale 5.

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Я вважаю, що вакцинуватися – це етичний обов'язок кожного,

– сказав Папа Римський.

За його словами, вакцинація може захистити не лише життя тієї людини, яка зробить щеплення, а й її ближніх.

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