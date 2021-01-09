Етичний обов'язок кожного: Папа Римський про необхідність вакцинації проти COVID-19
Папа Римський Франциск підтримав вакцинацію населення проти коронавірусу. Він закликав усіх людей зробити щеплення.
Папа Римський про вакцинацію
Понтифік 9 січня 2021 року заявив, що найближчим часом у Ватикані розпочнуть вакцинацію. Він буде одним із перших, хто зробить щеплення. Про це повідомляє Canale 5.
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Я вважаю, що вакцинуватися – це етичний обов'язок кожного,
– сказав Папа Римський.
За його словами, вакцинація може захистити не лише життя тієї людини, яка зробить щеплення, а й її ближніх.
Що понтифік говорив про карантин
- Папа Римський сказав, що Різдво стало занадто споживацьким і маркетинговим. Натомість він очікував, що карантинні обмеження зроблять його більш справжнім.
- Франциск закликав людей у цей важкий час допомогти тим, хто цього потребує.
- Після свят священнослужитель засудив людей, які поїхали відпочивати й "не подумали про інших".
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