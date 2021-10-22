Евтаназія може бути болючою й тривати кілька днів

У більшості з нас вкрай ідеалістичні уявлення про евтаназію, як про укол, який миттєво відправляє на той світ. У реальності ж, сам процес може зайняти кілька годин або навіть днів.

Евтаназія широко використовується в багатьох країнах, як професійна допомога людині, яка через муки невиліковної хвороби вже не хоче жити. Вважається, що це найгуманніший спосіб покінчити зі стражданнями.

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Як відбувається евтаназія за допомогою таблеток

Однак в реальності все йде не так гладко. Особливо, якщо мова йде не про класичний укол, а про прийом таблеток під контролем медиків. Вона широко застосовується в США, де медичним працівникам не можна "вбивати" пацієнтів, але можна виписати для них ліки, які допоможуть швидше померти.

Наприклад, в Колорадо для такої евтаназії використовується коктейль ліків смертельної дози. Пацієнт має відповідати вимогам, щоб отримати цю процедуру:

пройти обстеження не менше ніж у двох лікарів, які підтвердять, що йому залишилося не більше 6 місяців життя;

після цього дозвіл на процедуру дає суд, обов'язково потрібне підтвердження і про те, що у пацієнта є здатність прийняти осмислене рішення, і він знає про альтернативи паліативного (передсмертного) догляду.

Деякі історії свідчать, що часто така евтаназія може тривати занадто довго і викликати сильні болі. Зокрема, випадок пацієнта з раком легенів з Орегону, якому дали десять капсул з потужними барбітуратами. Через 65 годин він прийшов до тями й був, що все ще живий. Він прожив ще два тижні в муках, доки не помер від власної хвороби.

Ускладнення під час евтаназії

Інформація з Орегону, де такий тип евтаназії легальний з 1997 року, показує частоту ускладнень при проведенні цієї процедури серед 775 осіб:

8 прокинулися після отримання коктейлю з ліків;

у 33 були проблеми з переварюванням цих ліків;

у трьох – напади судом;

16 пацієнтів зіткнулися з іншими важкими ускладненнями, що не конкретизуються.

А це означає, що в 60 випадках евтаназія відбулася не так, як цього очікували. Пацієнти не відразу вмирали або стикалися з важкими ускладненнями. Найкоротший період між прийомом ліків і втратою свідомості становив одну хвилину, найдовший – 4 години. Часу від прийому ліків до смерті іноді розтягувався до 104 годин, тобто понад 4 чотири дні. А в середньому, він займав не 30 хвилин, а 137.