За підсумками перевірки Міністерства охорони здоров'я Польщі, в Університетському клінічному центрі Варшавського медичного університету підтвердили умисне порушення правил програми вакцинації.

Медичний центр оштрафували

Порушення, виявлені в перший день перевірки, є підставою для накладення штрафу в розмірі понад 250 тисяч злотих (близько 67 тисяч доларів). Про це заявив очільник польського МОЗ Адам Недзельський, повідомляє TVN24.

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З упевненістю можна сказати, що відбулось умисне порушення правил Національної програми імунізації,

– сказав Адам Недзельський.

За його словами, 250 тисяч злотих – це мінімальний штраф, який Університетський клінічний центр Варшавського медичного університету повинен виплатити.

Що відомо про скандал з вакцинацією в Польщі

Кампанія вакцинації проти COVID-19 стартувала в Польщі 27 грудня.

Першими — на нульовому етапі — повинні були вакциновані, в тому числі медичні працівники. Однак в останні дні були вакциновані люди, які не входять в цю групу.

Вакцини від COVID-19 першими отримали актори і політики.

Зокрема, зізналися, що були вакциновані ряд акторів, колишній прем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер.

Перша партія вакцин Pfizer і BioNTech налічує приблизно 10 тисяч доз вакцини.