Фактор, який на 70% збільшує ризик раку кишківника

Зміна раціону може знизити ризик розвитку раку кишківника до 70%. Тепер вчені з'ясували, що саме відбувається в кишківнику при частому вживанні жирної їжі і які процеси є причиною розвитку раку.

Спусковий гачок утворення пухлини

Слизова оболонка товстого кишківника містить крипти, які збільшують площу поверхні для всмоктування поживних речовин, у криптах також розташовуються стовбурові клітини, які беруть участь в адаптації організму до регулярного впливу їжі з високим вмістом жирів. Тепер вчені ідентифікували механізм, що запускає клітинну програму, що й провокує розвиток пухлини.

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Деталі дослідження

Спочатку вчені визначили, що спусковим сигналом для стовбурових клітин служать рецептори з сімейства PPAR - PPAR-альфа, PPAR-дельта і PPAR-дельта.

Потім експерименти показали, що кожен з них виконує свої особливі функції і просто вимкнути їх (для зниження ризиків розвитку пухлини) неефективно.

Наступним відкриттям вчених стала ідентифікація мітохондріального білка Cpt1a, який необхідний для перенесення довголанцюгових жирних кислот з їжі в мітохондрії клітин.

Яким чином блокується утворення пухлини

Виявилося, що блокування Cpt1a запобігає розвитку пухлини шляхом впливу на стовбурові клітини кишківника.

На молекулярному рівні це відбувається наступним чином: жири розщеплюються на вільні жирні кислоти, які стимулюють роботу рецепторів і генів для подальшого процесу перероблювання.

Надлишки вільних жирних кислот потрапляють в мітохондрії, які завдяки виробленню енергії підтримують стовбурові клітини, необхідні для регенерації кишківника.

Однак все порушується, якщо стовбурових клітин стає занадто багато. Це підвищує ризики розвитку мутацій, які в результаті можуть призвести до появи пухлини.

Вчені продовжить вивчення нових терапевтичних мішеней, які можуть стати майбутніми ліками для раку кишківника.