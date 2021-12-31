Фактор, який відкриває нові можливості у лікуванні аутоімунних захворювань і онкології
Джерело:Phys.org
Вчені визначили біохімічні перемикачі, які контролюють розвиток Т-клітин. Оскільки вони відповідають за баланс та підтримку імунної системи, це відкриває нові можливості у лікуванні.
Потенціал Т-лімфоцитів вивчають давно, це ключовий фактор для запобігання аутоімунних захворювань та покращення ефективності імунотерапії раку.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Нове дослідження вчених показало, що регуляторні Т-клітини діють як імуносупресори, розкриваючи механізм процесу в кілька етапів.Науково! Вчені зосередилися на білку Foxp3, експресія якого необхідна для перетворення імунних клітин-попередників на імуносупресивні регуляторні Т-клітини. Тепер вони отримали інструкції, як контролювати цей процес шляхом впливу на Foxp3.
Як працює механізм впливу на Т-клітини
- Спершу клітини-попередники отримують сигнали та ініціюють розвиток регуляторних Т-клітин.
- Потім запускається епігенетичний механізм для запуску експресії Foxp3 (через додавання хімічної мітки до хроматину).
- Нарешті, на третьому етапі, експресію Foxp3 підтримує деметилювання ДНК подібно до палива для двигуна.
Перспектива відкриття
Зауважимо, що попередньо вчені уже знали, що вітамін С та бутират коротколанцюгових жирних кислот, які виробляють бактерії кишківника, посилює експресію Foxp3. Тож, тепер зрозуміло, чому це відбувається.
Розуміння основ допоможе маніпулювати Т-клітинами для лікування раку та аутоімунних захворювань,
– заявив один із авторів дослідження.
Вчені пояснили, що на кожному етапі розвитку регуляторних Т-клітин можна визначити різні механізми, які будуть націлені на збільшення чи зменшення їхньої кількості для покращення здоров'я людини.