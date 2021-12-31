Фактор, який відкриває нові можливості у лікуванні аутоімунних захворювань і онкології

Вчені визначили біохімічні перемикачі, які контролюють розвиток Т-клітин. Оскільки вони відповідають за баланс та підтримку імунної системи, це відкриває нові можливості у лікуванні.

Потенціал Т-лімфоцитів вивчають давно, це ключовий фактор для запобігання аутоімунних захворювань та покращення ефективності імунотерапії раку.

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Нове дослідження вчених показало, що регуляторні Т-клітини діють як імуносупресори, розкриваючи механізм процесу в кілька етапів.

Як працює механізм впливу на Т-клітини

Спершу клітини-попередники отримують сигнали та ініціюють розвиток регуляторних Т-клітин.

Потім запускається епігенетичний механізм для запуску експресії Foxp3 (через додавання хімічної мітки до хроматину).

Нарешті, на третьому етапі, експресію Foxp3 підтримує деметилювання ДНК подібно до палива для двигуна.

Перспектива відкриття

Вчені зосередилися на білку Foxp3, експресія якого необхідна для перетворення імунних клітин-попередників на імуносупресивні регуляторні Т-клітини.

Зауважимо, що попередньо вчені уже знали, що вітамін С та бутират коротколанцюгових жирних кислот, які виробляють бактерії кишківника, посилює експресію Foxp3. Тож, тепер зрозуміло, чому це відбувається.

Розуміння основ допоможе маніпулювати Т-клітинами для лікування раку та аутоімунних захворювань,

– заявив один із авторів дослідження.

Вчені пояснили, що на кожному етапі розвитку регуляторних Т-клітин можна визначити різні механізми, які будуть націлені на збільшення чи зменшення їхньої кількості для покращення здоров'я людини.