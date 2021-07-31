Фактор, який знижує генетичну схильність до раку
Джерело:Science Daily
Масштабні дослідження підтвердили, що відсутність шкідливих звичок і здоровий спосіб життя знижують ризики раку до мінімуму, навіть якщо у людини є висока генетична схильність. На жаль, зворотний взаємозв'язок також є.
Вчені дослідили ризики раку усіх типів
Більшість актуальних наразі досліджень концентруються на конкретних областях ДНК, асоційованих з конкретними типами пухлин. Ці дані дозволяють визначити полігенний ризик раку, проте не ймовірність розвитку онкологічного захворювання в цілому. Тож, група американських дослідників прагнула розробити шкалу полігенного ризику для комплексної оцінки ймовірності ризику раку.
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Деталі дослідження
Вчені проаналізували найбільш значущі індивідуальні полігенні ризики раку для 16 типів пухлин у чоловіків і 18 типів пухлин у жінок і сформували єдиний масив даних та протестували його на вибірці 202 тисяч чоловіків і 239 тисяч жінок.
Учасники дослідження надали дані про наявність шкідливих звичок, індексі маси тіла, фізичну активність та щоденний раціон.
97% учасників мали високий генетичний ризик принаймні одного типу раку,
– з'ясували дослідники.
П'ятирічна захворюваність на рак у чоловіків склала 7,2%, а у жінок 5,7%. Ризики розвитку раку у групі людей із здоровими звичками склали 5,5% і 3,6% відповідно.
Зниження процентних показників можна порівняти з людьми із середнім генетичним ризиком,
– додали автори.
Такі результати доводять користь здорового способу життя, як профілактику раку незалежно від генетичної схильності.