Фармацевт з американського штату Вісконсин навмисно зіпсував 57 флаконів вакцини від COVID-19 компанії Moderna, яких вистачило б для щеплення 500 людей.

Щоб вакцина зіпсувалась її достатньо дістати з холодильника

46-річний Стівен Бранденбург дві ночі поспіль навмисно діставав препарат із холодильника. При цьому він знав, що без дотримання температурного режиму вакцина втрачає ефективність впродовж 12 годин, пише The Associated Press.

Читайте також Вакцина замість продуктів: у США студенти випадково отримали щеплення проти коронавірусу

Медики встигли щепити вже неефективним препаратом 57 людей. Інші дози вони викинули. За даними правоохоронців, сума збитків становить від 8 до 11 тисяч доларів.



Стівен Бранденбург знищив майже 60 флаконів вакцини проти коронавірусу / Фото AP

Чоловік вважає вакцину небезпечною

Бранденбурга заарештували, він вже зізнався у скоєному та пояснив, що намагався знищити сотні доз вакцини від COVID-19, оскільки вважав їх небезпечними.

На думку фармацевта, препарат здатний викликати мутацію в людській ДНК. У поліції наголосили на тому, що підозрюваний є прихильником теорії змови.

Насправді вакцина не має відношення до ДНК

Одним із найпопулярніших фейків про нову вакцину є твердження про те, що вона нібито здатна впливати на ДНК людської клітини.

Експерти пояснюють: препарат містить фрагмент генетичного матеріалу вірусу РНК, який, однак, не впливає на ДНК. Він лише надає організму інструкції для "ідентифікації спайкового білка на поверхні коронавірусу та створення імунної відповіді".