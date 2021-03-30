Фармкомпанію визнали винною у смерті сотень людей: понад 33 роки препарат був на ринку

Суд визнав винною у ненавмисних убивствах людей французьку фармкомпанію Servier. Таблетки для схуднення викликали проблеми з серцем.

Про які ліки йде мова

Препарат Mediator розробили для людей з діабетом і надмірною вагою. Його продавали упродовж 33 років, аж поки у 2009 році не вилучили з продажу, коли з'ясувалося, що він може призвести до проблем із серцем.

До теми Викидень пов'язаний з ризиком передчасної смерті

За весь час Mediator прописали приблизно 5 мільйонам пацієнтів. Ймовірно, сотні людей померли саме через вживання цих ліків.

Вирок суду та позиція компанії

Компанія Servier, яка є одним із найбільших виробників ліків у Франції. Довгий час компанія заперечувала побічні ефекти таблеток для схуднення.

Водночас 29 березня суд наклав на виробника штраф у розмірі 3,2 мільйона євро.

Хоч їм було відомо про потенційні ризики упродовж багатьох років, вони не вжили необхідних заходів,

– заявила суддя Сільві Доні.

Окрім того, колишнього керівника компанії засудили до 4 років ув'язнення умовно.

Ліків у продажі наразі немає

На початку 2000-х таблетки Mediator заборонили одразу в кількох європейських країнах, зокрема в Італії та Іспанії. Водночас у Франції їхній продаж не припинявся аж до 2009-го.

Розслідування довели, що 500 смертей, які сталися в період з 1976 по 2009 рік, ймовірно, пов'язані з вживанням Mediator.

Були й інші дослідження, які свідчать про ще більшу кількість можливих смертей – 2 тисячі.