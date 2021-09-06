Медики переплутали близнюків та вбили обох дітей, поки вони ще навіть не встигли народитись. Сталася ця ситуація у місті Бірмінгем.

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Померли, так і не народившись

Як зазначили у виданні, жінка була вагітна близнюками, проте один з них мав затримку в розвитку. Він не сформувався належним чином в утробі матері.

Насамперед це загрожувало здоровій дитині. Тому лікарі прийняли рішення врятувати здорового близнюка.

Помилка лікарів

Під час операції хірурги переплутали дітей та перервали життя здоровому малюкові, через що обидва близнюки загинули.

Видання пишуть, що матері сказали, що її здорова дитина випадково померла в результаті невдалої операції.

Головна лікарка Бірмінгемського жіночого та дитячого фонду охорони здоров'я, доктор Фіона Рейнольдс заявила, що цей інцидент є "фатальною помилкою". Там наголосили, що таке рішення приймають лише у дуже серйозних та складних випадках, адже це може покращити шанси на виживання нормально вирощеного плоду однояйцевого близнюка.

Довідка. Речник Королівського коледжу акушерів та гінекологів повідомив, що приблизно в 10 – 20% вагітностей близнюками виникають проблеми з розвитком одного з дітей. Це може трапитися через те, що один з близнюків не отримує достатньо їжі через плаценту.