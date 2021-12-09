Ліки зі штучними антитілами коронавірусу

Мовиться лише про людей з ослабленою імунною системою до того, як вони зазнали впливу коронавірусу. Екстрений дозвіл на використання препарату видали у середу, 8 грудня.

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Так, медикамент Evusheld, розроблений компанією AstraZeneca, допустили до застосування у США. Він призначений для людей з ослабленим імунітетом, які не можуть зробити щеплення від коронавірусу.

У ньому містяться синтетичні антитіла коронавірусу.

Застереження! При цьому в організації попередили, що препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендується зробити вакцинацію проти коронавірусу.

Ліки призначені тільки для тих, у кого ослаблена імунна система і тих, хто не може бути щеплений з медичних причин або через сильну алергію.

Варто відзначити, що препарат не можуть використовувати вже інфіковані пацієнти. Evusheld можна давати пацієнтам старше 12 років.

Що відомо про препарат Evusheld Препарат містить комбінацію з двох видів синтетичних антитіл. Їх вводять шляхом двох ін'єкцій одну за одною.



Ці антитіла допомагають імунній системі боротися з коронавірусом, атакуючи спайковий білок, що дозволяє вірусу вбудовуватися в клітини. За даними FDA, даний медикамент захищає від зараження коронавірусом протягом пів року.

У Китаї схвалили перший препарат проти коронавірусу

Нагадаємо, 9 грудня Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило перший в країні комбінований терапевтичний препарат від коронавірусу. Ліки виготовили на основі нейтралізуючих антитіл.

За даними клінічних випробувань, комбінована терапія може знизити ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів з групи високого ризику приблизно на 80%.