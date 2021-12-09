FDA дозволило ліки зі штучними антитілами коронавірусу
Джерело:FDA
Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дозволило перший ін'єкційний коктейль з моноклональними антитілами для довгострокової профілактики COVID-19. Однак не для всіх.
Ліки зі штучними антитілами коронавірусу
Мовиться лише про людей з ослабленою імунною системою до того, як вони зазнали впливу коронавірусу. Екстрений дозвіл на використання препарату видали у середу, 8 грудня.
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Так, медикамент Evusheld, розроблений компанією AstraZeneca, допустили до застосування у США. Він призначений для людей з ослабленим імунітетом, які не можуть зробити щеплення від коронавірусу.
У ньому містяться синтетичні антитіла коронавірусу.Застереження! При цьому в організації попередили, що препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендується зробити вакцинацію проти коронавірусу.
Ліки призначені тільки для тих, у кого ослаблена імунна система і тих, хто не може бути щеплений з медичних причин або через сильну алергію.
Варто відзначити, що препарат не можуть використовувати вже інфіковані пацієнти. Evusheld можна давати пацієнтам старше 12 років.
Ці антитіла допомагають імунній системі боротися з коронавірусом, атакуючи спайковий білок, що дозволяє вірусу вбудовуватися в клітини. За даними FDA, даний медикамент захищає від зараження коронавірусом протягом пів року.
У Китаї схвалили перший препарат проти коронавірусу
Нагадаємо, 9 грудня Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило перший в країні комбінований терапевтичний препарат від коронавірусу. Ліки виготовили на основі нейтралізуючих антитіл.
За даними клінічних випробувань, комбінована терапія може знизити ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів з групи високого ризику приблизно на 80%.