Ліки ефективні проти важкого перебігу COVID-19

Паксловід – це перший пероральний препарат, що був розроблений для боротьби з пандемією та схвалений в США.

Увага У США створили вакцину, яка ефективна проти всіх штамів, навіть Омікрону

Пігулки рекомендовані людям з високим ризиком госпіталізації або смерті. Вони можуть стати доступними для американців вже в ці вихідні.

Що треба знати про препарат

У FDA наголосили, що Паксловід не дозволений для профілактики коронавірусу, перед контактом або після контакту з хворим на COVID-19.

І не є заміною вакцинації. Вакцинація – єдиний ефективний метод профілактики коронавірусу.

Паксловід – що це за препарат PF-07321332 — противірусний препарат, розроблений компанією Pfizer. Паксловід містить нірматрелвір, який пригнічує білок SARS-CoV-2, щоб зупинити реплікацію вірусу, і ритонавір, який уповільнює розпад нірматрелвіру, щоб допомогти йому залишатися в організмі протягом більш тривалого періоду у вищих концентраціях.

Паксловід не рекомендують пацієнтам з тяжкою нирковою або печінковою недостатністю. Пацієнтам із помірною нирковою недостатністю необхідна знижена доза Паксловіду.

У компанії Pfizer раніше заявляли, що дослідження таблеток підтвердили, що вони знижують ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику – на 89%.

Деталі Експериментальна таблетка Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%: заява компанії

Таблетки уже розподілили між аптеками

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла розповів, що компанія заздалегідь направила до США таблетки, аби їх можна було одразу прописати, коли FDA схвалить їх застосування.

Омікрон пришвидшив схвалення ліків

Дозвіл на застосування пероральних ліків видали у екстреному порядку, ймовірно, тому, що лікарняна система США почала готуватися до нової хвилі пацієнтів через стрімке розповсюдження штаму Омікрон.

Зокрема, таблетки допоможуть знизити навантаження на системи охорони здоров'я, а також розв'язати питання з людьми, які не хочуть вакцинуватися, а відтак мають важчий перебіг захворювання.