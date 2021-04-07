У "Феофанії" людей масово вакцинували від коронавірусу під виглядом медиків , – ЗМІ

Натомість вакцинацію залишками препаратів у "Феофанії" буцімто не проводили. Про це розповів регіональний координатор з вакцинації у місті Києві Василь Животенюк.

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За словами Животенюка, мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення, а лікарня має надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою. Відтак бригада просто читає список і бачить, що вакцинує такого-то медика. Однак згодом з'ясували, як зазначив координатор, що дехто з вакцинованих був зовсім не медиком.

Як діяла ймовірна "схема"

Видання стверджує, що це не поодинокий випадок. Мобільні бригади начебто приїжджали вакцинувати працівників лікарні понад 5 разів. До слова, загалом там працює близько 1700 людей. Наразі невідомо, скільки людей могли вакцинувати за такою "схемою". ЗМІ переконує, що 2 випадки точно були. Ці люди думали, що вакцинуються залишками.

Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що в списках, які він надає — виключно працівники лікарні. Він несе відповідальність за неправдивість інформації в списках,

– додав Животенюк.

Що каже влада

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що доручив перевірити такі чутки. До процесу він залучив регіонального координатора міста Києва.

"Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти COVID-19 згідно зі списками Клінічної лікарні "Феофанія" у закладі", – наголосив Ляшко.

Щоправда, тепер за номером телефону, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, кажуть, що інформація невідповідна, а вакцинацію вже не проводять.